Москва в девятый раз возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

Впервые в тройку лидеров вошла Томская областьМосква в девятый раз заняла первую строчку в рейтинге инновационного развития субъектов России, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).