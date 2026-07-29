Москва в девятый раз возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

Впервые в тройку лидеров вошла Томская областьМосква в девятый раз заняла первую строчку в рейтинге инновационного развития субъектов России, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
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