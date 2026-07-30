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Парламентская газета

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Медведев: Россия находится в очень важной точке завершения СВО

Медведев: Россия находится в очень важной точке завершения СВО

Российская Федерация находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Об этом 30 июля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, обращаясь к добровольцам «Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и Волонтерской роты, отправляющимся в зону СВО.

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