День знаний в детском саду.

Дети собрались после летнего отдыха. Все выросли, загорели, отдохнули и пришли в свой детский сад. Начинается новый учебный год: занятия, беседы, праздники, помогающие лучше познать окружающий мир, чему - то научиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии