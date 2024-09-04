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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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День знаний в детском саду.

День знаний в детском саду.

Дети собрались после летнего отдыха. Все выросли, загорели, отдохнули и пришли в свой детский сад. Начинается новый учебный год: занятия, беседы, праздники, помогающие лучше познать окружающий мир, чему - то научиться.

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