Молодые россияне всё чаще выбирают ресейл

Рынок ресейла в России перестает быть нишевым — к такому выводу пришли аналитики Авито. Согласно исследованию компании, более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке, а почти каждый второй начинает поиск нужной вещи именно с ресейл-площадок.
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