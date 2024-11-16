Трамп планирует отсудить $10 млрд долларов у NYT за критику

Global Look Press / Allison Robbert - Pool via CNP / Consolidated News Photos Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп планирует отсудить у The New York Times десять миллиардов долларов за критику в свой адрес.
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