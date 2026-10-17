В 2026 году спрос на автомобили глобальных брендов в России вырос более чем на 80 процентов. По данным главы агентства АВТОСТАТ Сергея Целиков, с января по сентябрь на российском рынке было продано почти 136 тысяч новых легковых автомобилей глобальных брендов (без учета китайских, российских и белорусских марок).