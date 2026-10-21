С 12 по 17 октября 2026 года в Сибирском государственном университете геосистем и технологий прошло более 20 научно-познавательных мероприятий фестиваля НАУКА 0+, объединённых темой «Твоя космическая вселенная», которые посетили свыше 700 школьников и студентов.