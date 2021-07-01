«Барселона» рассматривает Брозовича на случай ухода Пьянича

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович привлек внимание «Барселоны». Сине-гранатовые рассматривают возможность приобретения 28-летнего игрока сборной Хорватии на случай, если клуб покинет Миралем Пьянич, сообщает журналист Sport Italia Руди Галетти.
Полузащитник «Интера» Марцело Брозович привлек внимание «Барселоны». Сине-гранатовые рассматривают возможность приобретения 28-летнего игрока сборной Хорватии на случай, если клуб покинет Миралем Пьянич, сообщает журналист Sport Italia Руди Галетти.
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