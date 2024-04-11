Чонгук попрощался с Ви и завел себе нового лучшего друга. Теперь это Феликс из Stray Kids

Сегодня приведем пример, как один очень маленький комментарий звезды может наделать очень много шума в интернете и породить тысячу сплетен! Интригует? Тогда давайте вспомним историю, как репортерам удалось заснять милашку Феликса (Felix) из Stray Kids в большой толпе людей.