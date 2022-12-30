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United Cup. Надаль сыграет с Норри, Швентек встретится с Путинцевой, Зверев – с Лехечкой, Димитров – с Гоффеном

Рафаэль Надаль сыграет с Кэмероном Норри в третий день United Cup. Встречи сборных будут состоять из двух мужских одиночек, двух женских и микста.

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