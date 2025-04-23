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Верховный суд назвал самые популярные среди мигрантов статьи УК

Верховный суд назвал самые популярные среди мигрантов статьи УК

Рассказываем, за что их судят чаще всего.Согласно информации, полученной из судебного департамента при Верховном суде, мигранты в России чаще всего попадают под суд за подделку документов, воровство и преступления, связанные с наркотиками.

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