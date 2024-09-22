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Царьград

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Пожар в Подмосковье. Горят торговые ряды у вокзала

Пожар в Подмосковье. Горят торговые ряды у вокзала

В подмосковном Подольске произошёл крупный пожар. Горят торговые ряды у вокзала.Сообщение о пожаре в Подольске поступило около 12:00.

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