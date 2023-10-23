Зоологи описали мумии листоухих хомячков с высоты более 6000 метров

Зоологи обнаружили на склонах южноамериканских вулканов Салин, Пулар и Копиапо, высота которых превышает 6000 метров, мумифицированные остатки листоухих хомячков Phyllotis vaccarum — самых высокогорных позвоночных в мире.
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