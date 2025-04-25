Фото: Невский проспект в Петербурге начали украшать ко Дню Победы

Элементами в виде флагов России с георгиевской лентой Невский проспект в Петербурге начали украшать ко Дню Победы 9 мая: над дорогой повесили праздничное убранство в виде флагов России с георгиевской лентой.
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