Юрий Ильинов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил языковые патрули, заявив, что "бороться с русским языком глупо". По его словам, русский язык является в стране вторым официальным языком, и никто на него не собирается покушаться. Данная тема была поднята на встрече Токаева с людьми, пострадавшими от паводка. Президент заверил население, что на государственном уровне никто не собирается ущемлять носителей русского языка. Таким образом он осудил общественных активистов, которые устраивают языковые патрули. Нагнетать истерию вокруг языка, бороться против него, как это произошло в некоторых странах, глупо. Мы видим, что они имеют в результате. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов, умными, - отметил Токаев. Это был явный намёк на Украину, где русский язык запрещён на официальном уровне, и на страны Прибалтики, которые активно закрывают русские школы. Токаев также напомнил, что в Конституции Казахстана русский язык указан как второй официальный после казахского, поэтому граждане могут говорить так, как им удобнее. Некоторые гражданские активисты, считающие, что в Казахстане можно говорить только по-казахски, устраивают так называемые языковые патрули. Они врываются в общественные заведения и следят, чтобы там не звучало русской речи. Если кто-то говорит по-русски, это тут же становится поводом для конфликта. Отметим, что Казахстан всегда проводил многовекторную политику, стараясь балансировать между Россией и Западом. Однако в последнее время он стал больше склоняться в сторону западных стран. Астана начала соблюдать незаконные санкции Евросоюза, устроила скандал вокруг Байконура и пыталась построить транспортный коридор в обход России. Кроме того, страна негласно осуждает СВО, что видно по "отмене" казахских артистов, которые посещали Донбасс.