Концерт ЛИNДЫ на крыше Roof Place

Загадочная девушка по имени ЛИNДА громко заявила о себе в середине 1990-х, когда её клипы «Ворона» и «Мало огня» стали настоящими хитами эфира, а песни протаранили хит-парады и покорили публику по всей стране оригинальностью звучания и причудливыми текстами.