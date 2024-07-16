Концерт ЛИNДЫ на крыше Roof Place

Загадочная девушка по имени ЛИNДА громко заявила о себе в середине 1990-х, когда её клипы «Ворона» и «Мало огня» стали настоящими хитами эфира, а песни протаранили хит-парады и покорили публику по всей стране оригинальностью звучания и причудливыми текстами.
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