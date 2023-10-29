Все что нужно знать про мужские соски

Уникальная природа женской груди дала ей важную роль в кормлении детей. Но что насчет сосков у мужчин? Пока ученые не до конца понимают, какую функцию они выполняют и почему они присутствуют, если мужчины не способны к грудному вскармливанию.
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