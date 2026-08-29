5 Best Kyle Chandler TV Shows, Ranked

With HBO's Lanterns, Kyle Chandler has another hit TV show on his hands. Here are his five best previous performances on the small screen.
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