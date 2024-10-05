В Самарском регионе начальник отдела про раскрытию мошенничеств УУР областного главка МВД провел профилактическую беседу со школьниками

В Самаре начальник отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Виталий Буренков провел с учащимися средней школы беседу о кибербезопасности и вреде употребления запрещеннных веществ.
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