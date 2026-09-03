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Медицина 2.0

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Россиян предупредили об опасности сочетания яиц с несколькими продуктами

Россиян предупредили об опасности сочетания яиц с несколькими продуктами

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков предупредил, что сочетание яиц с некоторыми продуктами может представлять опасность для здоровья.

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