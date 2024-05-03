Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Космическая гонка началась, фаворит — Китай

Космическая гонка началась, фаворит — Китай

Китай намерен отправить тайконавтов на Луну в 2029, через пять лет. Технологическая база у Китая есть, промышленность развита, бюджеты выделены, китайская лунная программа успешно развивается уже много лет.

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