Володин: Путин делает всё для укрепления и защиты независимости России

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, отметив, что глава государства делает всё для укрепления и защиты независимости страны, а также повышения качества жизни людей.
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