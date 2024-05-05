Сколько помощников фельдшера работает в малых селах Алтая и чем они занимаются?

Там, где нет медработников, сельчане сами проходят подготовку и примеряют белые халаты Все помощники фельдшера, которые прошли обучение в Барнауле в 2023 и 2024 годах, сейчас успешно трудятся в своих селах.
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