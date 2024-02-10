В нашем информационном поле (да и на кухне) зачастую любят порассуждать, что кто-то в очередной раз предал Россию, воткнув нам нож в спину.
Очередное "предательство" Индии
Комментарии
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radiofree RF
Сколько ещё ножичков придётся пережить.......
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11 час.
Sergey
пока мы хоть в чем то зависимы от них..... они будут этим пользоваться. и плевать им на нашу (дружбу) и все договоренности....
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10 час.
Виктор Гайдуков
А что Вам дались проститутки? Это ведь продолжение принципы товар-деньги-товар. Просто у проституток товар своеобразный, а все прочее разницы не имеет. Выгода, выгода и ничего кроме выгоды.
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8 час.
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