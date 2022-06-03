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Лучше это не брать. В Роскачестве назвали марки псевдопивных напитков

Лучше это не брать. В Роскачестве назвали марки псевдопивных напитков

Специалисты Роскачества рассказали, что под видом пивных напитков, для производства которых не нужна лицензия, часто декларируются слабоалкогольные коктейли, акциз на которые гораздо выше, чем у пивных, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».

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