Адова работенка Кевина Бейкона в трейлере сериала The Bondsman Amazon представляет о...

Адова работенка Кевина Бейкона в трейлере сериала The BondsmanAmazon представляет официальный трейлер сериала The Bondsman с Кевином Бейконом (“Максин ХХХ”) в образе охотника за головами Хаба Хэллорана, воскрешенного Дьяволом из мертвых, чтобы ловить демонов, сбежавших из ада.