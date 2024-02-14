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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Новая сетевая инфраструктура появилась на туристических объектах Урала

Новая сетевая инфраструктура появилась на туристических объектах Урала

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 февраля, ФедералПресс. «Россети Урал» создали новые энергетические объекты на территории туристического кластера «Гора Белая» и этнопарка «Ермаково городище» в Свердловской области.

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