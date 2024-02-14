Новая сетевая инфраструктура появилась на туристических объектах Урала

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 февраля, ФедералПресс. «Россети Урал» создали новые энергетические объекты на территории туристического кластера «Гора Белая» и этнопарка «Ермаково городище» в Свердловской области.
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