Путин: против России введено более 30 000 санкций — вдвое больше, чем против всех остальных стран

Против России введено более 30 000 санкций — это вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых.
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