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AG: предложение Путина по мирным переговорам рушит стратегию Европы

Предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Стамбуле противоречит планам Европы по затягиванию конфликта на Украине, сообщает турецкое издание Aydinlik Gazetesi со ссылкой на мнение экспертов.

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