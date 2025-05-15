AG: предложение Путина по мирным переговорам рушит стратегию Европы

Предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Стамбуле противоречит планам Европы по затягиванию конфликта на Украине, сообщает турецкое издание Aydinlik Gazetesi со ссылкой на мнение экспертов.
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