Новости внутренней и внешней политики в России

Предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Стамбуле противоречит планам Европы по затягиванию конфликта на Украине, сообщает турецкое издание Aydinlik Gazetesi со ссылкой на мнение экспертов.