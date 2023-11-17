В Перми 20-летний «тусовщик» после бара решил поехать домой на угнанном катке

Также он обвиняется в краже денег и ценных вещей у своего 80-летнего дедушки.В Перми 20-летний местный житель был задержан сотрудниками уголовного розыска после того, как угнал дорожный каток и совершил кражу у 80-летнего пенсионера.
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