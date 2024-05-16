Эксперты назвали 10 лучших мест России для наблюдения за животными

Увидеть северных оленей, познакомиться с зубрами, сфотографировать лысуху и орлана-белохвоста — эксперты сервиса путешествий «Туту» 16 мая рассказали «Известиям» об интересных заповедниках, национальных парках и фермах России, где можно понаблюдать за животными и птицами.
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