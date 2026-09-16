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Диетолог Королева потеряла все: муж изменил и бросил, по уши в долгах, бизнес и дом забирают, а дети и внуки видеть ее не желают

Диетолог Королева потеряла все: муж изменил и бросил, по уши в долгах, бизнес и дом забирают, а дети и внуки видеть ее не желают

Она создала одну из первых клиник эстетической медицины в России. К ней ходили звезды. Она написала бестселлер о похудении.

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