В Петербурге увеличат интервалы движения по Петергофскому шоссе от спортивного комплекса «Атлантика» до «Стрельны»

С 09:30 до 11:00 8 августа В Петербурге в связи с производственной необходимостью с 09:30 до 11:00 8 августа будут увеличены интервалы движения по Петергофскому шоссе на участке от спортивного комплекса «Атлантика» до конечной станции «Стрельна».
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