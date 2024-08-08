В Петербурге увеличат интервалы движения по Петергофскому шоссе от спортивного комплекса «Атлантика» до «Стрельны»

С 09:30 до 11:00 8 августа В Петербурге в связи с производственной необходимостью с 09:30 до 11:00 8 августа будут увеличены интервалы движения по Петергофскому шоссе на участке от спортивного комплекса «Атлантика» до конечной станции «Стрельна».