Менее двух недель - столько украинец Александр Усик будет абсолютным чемпионом мира

Украинский боксёр Александр Усик, как известно, стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Для этого он в ночь на 19 мая победил Тайсона Фьюри, завоевав его пояс по версии WBC и сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.