«Ведомости»: около 100 депутатов выступили против повышения штрафов ПДД

Они подготовили обращение в Конституционный суд Группа из 97 депутатов Государственной думы подготовила обращение в Конституционный суд с просьбой проверить соответствие Конституции норм закона об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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