Хотите узнать, всё ли в порядке с вашим кишечником? Попробуйте этот забавный тест от гастроэнтеролога!

Представьте: вы решили наконец-то взяться за здоровье своего кишечника всерьёз. Купили кучу полезных продуктов, добавили в рацион клетчатку, ферментированные вкусности — и вдруг вместо лёгкости и бодрости получаете вздутие, боли и прочие «сюрпризы».