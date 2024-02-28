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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ИИ-апскейлер из PlayStation 5 Pro не потребует выделенного “железа” для работы Если ...

ИИ-апскейлер из PlayStation 5 Pro не потребует выделенного “железа” для работы Если ...

ИИ-апскейлер из PlayStation 5 Pro не потребует выделенного “железа” для работыЕсли слухи о разработанном для консолей PlayStation 5 Pro апскейлере изображения на основе искусственного интеллекта подтвердятся, то работать этот софт будет не на выделенных тензорных ядрах, а напрямую на графическом процессоре.

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