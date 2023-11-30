Психологический тест на ревность: проверь себя

А вы ревнуете свою половинку? Почти как Отелло или в меру? Или, может, вы вообще абсолютно равнодушны даже к откровенному флирту вашего партнера с другими? Узнайте о себе — пройдите тест, составленный психологом.
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