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  • Nikolay Zakharov
    Вот, что значит ДАМа отмена ГОСТов, наши внуки и дети уже болеют всякими болячками от такой еды.Проверка сливочно...
  • Зоя
    изымать лицензии всем ,у кого поддделка....Проверка сливочно...
  • александр шаронов
    Масла!Проверка сливочно...

Психологический тест на ревность: проверь себя

Психологический тест на ревность: проверь себя

А вы ревнуете свою половинку? Почти как Отелло или в меру? Или, может, вы вообще абсолютно равнодушны даже к откровенному флирту вашего партнера с другими? Узнайте о себе — пройдите тест, составленный психологом.

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