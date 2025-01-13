"Ведомости": экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос на 14%

Закупки трубопроводного газа из России со стороны стран Европы выросли по итогам 2024 года на 14%, до 32,1 млрд кубометров, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
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