Мать с трехлетним ребенком пострадали на пожаре в челнинской многоэтажке

Сегодня ночью в многоэтажке 16/09 в Новом городе в Набережных Челнах произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в двухкомнатной квартире на четвертом этаже загорелась спальная комната.
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