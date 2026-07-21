Несезонная Паттайя: честный взгляд на отдых без прикрас

Когда я только собиралась в эту поездку, мои представления о Таиланде были весьма стереотипными. Честно говоря, я готовилась к худшему, памятуя о разговорах с друзьями, которые крутили пальцем у виска, узнав о направлении.
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