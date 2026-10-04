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Американский самолет-разведчик подлетел к границам России с Прибалтикой

Американский самолет-разведчик подлетел к границам России с Прибалтикой

Американский самолет-разведчик патрулирует воздушное пространство Эстонии и Латвии в десятках километров от российской границы, 4 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные о полетах.

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