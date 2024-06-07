В антиперспирантах-спреях популярных брендов обнаружили вызывающее рак химическое вещество

Фото: Bloomberg В популярных антиперспирантах нашли канцерогенное вещество Независимая американская компания Valisure обнаружила опасное химическое вещество – бензол – в антиперспирантах и дезодорантах известных брендов.
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