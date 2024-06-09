Еще не поставленным на Украину истребителям F-16 русские уже выставили цену «на убой»

Занимающаяся производством пропанта для нефтяных скважин уральская компания «Форэс» объявила о вознаграждении в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16, если они появятся на Украине, сообщил гендиректор компании Сергей Шмонтьев, передает «Коммерсант».