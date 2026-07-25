Сегодня в Астрахани заправляются нечетные: где найти бензин 25 июля

Топливный логистический режим в Астрахани продолжает работать по строгому календарному графику. Сегодня, 25 июля, заправиться бензином марок АИ-92 и АИ-95 в областном центре смогут только автовладельцы, чьи государственные регистрационные знаки оканчиваются на нечетные цифры (1, 3, 5, 7, 9).
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