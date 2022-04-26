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Всем тем, кто эмоционирует по поводу «войны на Украине»

Всем тем, кто эмоционирует по поводу «войны на Украине»

Эта видеозапись сделана в 2022 году. Тем людям, которые эмоционируют сегодня по поводу «войны на Украине», нужно принять и осмыслить всего три факта:  Украину и её народ Запад пытался превратить в анти-Россию в 1914 году, в 1941 году и в 2014 году.

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