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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пардью о Винисиусе: «У «Арсенала» есть все: стабильность, вратарь, полузащита. И нужен тот, кто на 87-й минуте при 0:0 обыграет двоих и закрутит мяч в верхний угол»

Бывший главный тренер «Ньюкасла» Алан Пардью оценил возможный переход вингера « Реала » Винисиуса в « Арсенал ».

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