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Хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда: сотни пострадавших

Хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда: сотни пострадавших

Очередная атака йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. По меньшей мере, 12 человек погибли, ещё более трёхсот пострадали после ударов по международному аэропорту столицы страны Эр-Рияда.

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