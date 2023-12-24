«И меня просто бортанули»: Анфиса Чехова рассказала, как из-за Ходченковой и Брежневой не стала актрисой

Телеведущая побывала в гостях у Светланы Бондарчук и сделала неожиданное признание Фото: социальные сети Светлана Бондарчук в преддверии Нового года записала праздничный выпуска своей программы «Света вокруг света».
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