Курильщиков ожидают новые штрафы и ограничения в 2022 году: Подготовлены новые законы

В России в 2022 году введут новые ограничения по борьбе с табакокурением. Руководители предприятий и владельцы недвижимости будут обязаны обозначать места для курения и в обязательном порядке размещать в них правила противопожарной безопасности.
В России в 2022 году введут новые ограничения по борьбе с табакокурением. Руководители предприятий и владельцы недвижимости будут обязаны обозначать места для курения и в обязательном порядке размещать в них правила противопожарной безопасности.
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